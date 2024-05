Carmen, la niña "milagrito" que busca a su madre desaparecida

"Las autoridades saben quién la desapareció, saben que tiene una hermanita que está desaparecida y que ese fue el origen de la desaparición y al día de hoy no se les quieren entregar".

Además de Carmelita, en la familia también hay dos hermanos más, una de 18 años y un adolescente de 15 años, todos a cargo de la señora Ma. Carmen, la abuela de los menores y madre de la mujer desaparecida.

Hijos e hijas de desparecidos, víctimas en orfandad

La diputada del PVEM reconoce la falta de visibilización a las hijas e hijos de personas desparecidas, víctimas poco reconocidas y que, las circunstancias los llevan a la orfandad y vulnerabilidad, sin derecho a becas, a apoyos de alimentación y psicológicos.

"Como mi Milagrito hay miles de niños que quedaron en orfandad, que no tienen derecho a una beca, no es posible que los niños que están en la orfandad que son víctimas de la violencia no tengan una beca, se las condicionan, no se les da apoyo para alimentos, psicológico, ni médico".

Actualmente no hay datos precisos sobre cuántos menores de edad son hijos de personas desaparecidas, no obstante, una encuesta aplicada por La-Lista en 24 estados de México y publicada el 30 de agosto de 2023, indica que, de 776 familias de víctimas se reportaron 2 mil 327 niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad ante la desaparición de su padre, madre o ambos.

De enero del 2000 a marzo del 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda registró un total de 101 mil 103 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país. El INEGI por su parte, reconoce un promedio de 2.4 hijos por familia mexicana.

"Milagrito" en el Parlamento Infantil de Michoacán