Carlos y Javier son buscados por sus familias desde marzo 2025, desaparecieron en Irimbo

El señor Eduardo Becerra, padre de Carlos, informó sobre su trabajo como panadero, oficio que le estaba enseñando a su hijo, descartando que el móvil de la desaparición esté relacionado con el crimen organizado. "Somos panaderos, no les hemos enseñado nada malo a nuestros hijos".

Al hacer nuevamente uso de la palabra, el dirigente priista informó que apenas en diciembre a ambas familias se les asignó un asesor jurídico, declaración que utilizó para reafirmar que existió injerencia del exfiscal López Solís y que la FGE no atendiera el tema.

"Tengo una luz de esperanza, porque en diciembre ya les asignaron a un abogado apenas en diciembre en la fiscalía les ayudaron, ya eso es la muestra de que hay un poco de interés, de que la mano que tapaba el expediente ya se fue, así que espero que ahora que le hicimos este con aquí que tanta gente nos ve, haga más rápido que muy pronto tenga justicia y claridad de donde quedaron sus hijos".