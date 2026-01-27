Carlos y Javier son buscados por sus familias desde marzo 2025, desaparecieron en Irimbo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 21 de marzo cuatro jóvenes fueron perseguidos por la policía municipal de Irimbo, junto con una camioneta particular blanca; dos de los jóvenes -Carlos Becerra y Javier Urrieta- desaparecieron. En rueda de prensa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el dirigente estatal, Guillermo Valencia Reyes, acusó directamente a la policía de ese municipio de ser la institución responsable de la desaparición de los jóvenes, y que, hasta la entrada de Carlos Torres Piña a la titularidad de la FGE, el ex fiscal Adrián López Solís, encubrió el caso y protegió a la alcaldesa Azucena Ruíz, también de origen perredista.
Al encuentro con medios de comunicación también acudieron Eduardo Becerra y Wendy Ortiz, padres de Carlos, y Enriqueta Urrieta, madre de Javier, exigieron que continúen las investigaciones hasta dar con el paradero de los jóvenes. Ambas familias reconocieron haber sido revictimizados.
"Sí nos han revictimizado, hay evidencia, se ha hecho demasiado largo -el proceso-. Las instituciones están para determinar las responsabilidades de cada quien, pero anden en lo que anden -los jóvenes- no tienen que desaparecer a las personas; fueron las patrullas quienes se los llevaron. En Fiscalía ha sido un peregrinar", mencionó la señora Enriqueta.
El señor Eduardo Becerra, padre de Carlos, informó sobre su trabajo como panadero, oficio que le estaba enseñando a su hijo, descartando que el móvil de la desaparición esté relacionado con el crimen organizado. "Somos panaderos, no les hemos enseñado nada malo a nuestros hijos".
Al hacer nuevamente uso de la palabra, el dirigente priista informó que apenas en diciembre a ambas familias se les asignó un asesor jurídico, declaración que utilizó para reafirmar que existió injerencia del exfiscal López Solís y que la FGE no atendiera el tema.
"Tengo una luz de esperanza, porque en diciembre ya les asignaron a un abogado apenas en diciembre en la fiscalía les ayudaron, ya eso es la muestra de que hay un poco de interés, de que la mano que tapaba el expediente ya se fue, así que espero que ahora que le hicimos este con aquí que tanta gente nos ve, haga más rápido que muy pronto tenga justicia y claridad de donde quedaron sus hijos".
BCT