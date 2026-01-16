Carlos Torres Piña entrega nuevos nombramientos en la Fiscalía de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes el fiscal Carlos Torres Piña informó la entrega de nuevos nombramientos dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte del fortalecimiento institucional.

A través de su cuenta oficial en Facebook, dio a conocer que Quinatzin Hurtado Lugo asumió la Dirección de Vinculación, mientras que Conrado Álvarez Soto fue designado como nuevo director de Comunicación Social de la dependencia.