Carlos Torres Piña entrega nuevos nombramientos en la Fiscalía de Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes el fiscal Carlos Torres Piña informó la entrega de nuevos nombramientos dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte del fortalecimiento institucional.

A través de su cuenta oficial en Facebook, dio a conocer que Quinatzin Hurtado Lugo asumió la Dirección de Vinculación, mientras que Conrado Álvarez Soto fue designado como nuevo director de Comunicación Social de la dependencia.

“Realizamos la entrega de nombramientos a Quinatzin Hurtado Lugo como director de Vinculación y a Conrado Álvarez Soto como director de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado. Continuamos el fortalecimiento de esta institución”, publicó el funcionario estatal.

Los nuevos directivos se suman a los esfuerzos de la FGE para mejorar los canales de comunicación y el vínculo con la ciudadanía.

