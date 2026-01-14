Carlos Tafolla responde a quienes lo acusan de "vendepatrias" por pedir ayuda a EU

“Traicionar a la patria no es pedir ayuda. Traicionar a la patria es permitir la extorsión, el terror y la impunidad”, escribió Bautista Tafolla en un mensaje acompañado por un posicionamiento oficial firmado por diputados de Morena y del Partido Verde, quienes condenaron sus declaraciones.

En el comunicado, fechado el 10 de enero, las y los legisladores calificaron como “entreguismo” la postura del diputado y la consideraron incompatible con la soberanía nacional y los principios constitucionales. “México no es colonia, no es protectorado y no admite tutelajes extranjeros”, señala el pronunciamiento, respaldado por 13 diputados de Morena y 6 del Partido Verde.