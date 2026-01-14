Carlos Tafolla responde a quienes lo acusan de "vendepatrias" por pedir ayuda a EU

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un nuevo pronunciamiento publicado la tarde de este miércoles, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla aseguró que su vida está en riesgo, al tiempo que respondió a quienes lo han acusado de “vendepatrias” por haber solicitado cooperación internacional en la investigación del asesinato de su amigo y exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El legislador independiente aclaró que no ha pedido una intervención militar extranjera, sino una colaboración institucional legal y regulada por el Estado mexicano. Informó que actualmente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) colabora con la Fiscalía de Michoacán para aportar tecnología que ayude a esclarecer el crimen cometido en noviembre en Uruapan.
“Traicionar a la patria no es pedir ayuda. Traicionar a la patria es permitir la extorsión, el terror y la impunidad”, escribió Bautista Tafolla en un mensaje acompañado por un posicionamiento oficial firmado por diputados de Morena y del Partido Verde, quienes condenaron sus declaraciones.
En el comunicado, fechado el 10 de enero, las y los legisladores calificaron como “entreguismo” la postura del diputado y la consideraron incompatible con la soberanía nacional y los principios constitucionales. “México no es colonia, no es protectorado y no admite tutelajes extranjeros”, señala el pronunciamiento, respaldado por 13 diputados de Morena y 6 del Partido Verde.
Bautista Tafolla acusó que este tipo de reacciones buscan confundir a la ciudadanía y llamó a sus compañeros del Congreso a no caer en la “politiquería”. Aseguró que defender gobiernos no es su objetivo, sino defender a las personas, y reiteró que “aceptar ayuda no es traición, es responsabilidad”.
El diputado ha sostenido en días recientes que el caso Carlos Manzo requiere de un esfuerzo binacional para alcanzar justicia. En ese contexto, también ha denunciado amenazas y pidió apoyo a sus seguidores para visibilizar lo que ocurre. “Mientras ustedes me lo permitan, no daré ni un paso atrás”, concluyó.
rmr