Carlos Tafolla responde a críticas por pedir apoyo de EU por caso de Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de anunciar que logró establecer contacto con el gobierno de Estados Unidos para solicitar apoyo en el caso del asesinato del alcalde Carlos Manzo, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla respondió a señalamientos que lo acusan de “traicionar a la patria” por buscar cooperación internacional.
A través de un mensaje difundido la noche del lunes en sus redes sociales, el legislador defendió su postura con una reflexión sobre el significado real de la soberanía. Aseguró que “la soberanía se defiende con resultados, no con discursos” y que cooperar con otras naciones fortalece al país “cuando se hace con dignidad y carácter”.
En su publicación, Bautista Tafolla argumentó que aceptar ayuda con reglas claras no debilita al Estado, sino que lo convierte en un ente responsable y moderno. En ese sentido, calificó como un acto de inteligencia colectiva el sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos que vive México, especialmente en temas como la seguridad y la justicia.
El legislador rechazó la idea de que solicitar colaboración extranjera implique pérdida de autonomía, y subrayó que el verdadero riesgo para la soberanía nacional es la incapacidad del gobierno para garantizar derechos fundamentales a la población. “Rechazar apoyo por ideología mientras la gente sufre no es soberanía; es negligencia”, sentenció.
Asimismo, insistió en que ningún país serio del mundo resuelve solo los problemas complejos, y que en el caso mexicano, colaborar con otros gobiernos puede ser una herramienta legítima si está regulada por el propio Estado. “Aceptar ayuda no es perder soberanía; perder soberanía es no poder decidir”, escribió.
