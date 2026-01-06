Carlos Tafolla responde a críticas por pedir apoyo de EU por caso de Manzo

A través de un mensaje difundido la noche del lunes en sus redes sociales, el legislador defendió su postura con una reflexión sobre el significado real de la soberanía. Aseguró que “la soberanía se defiende con resultados, no con discursos” y que cooperar con otras naciones fortalece al país “cuando se hace con dignidad y carácter”.

En su publicación, Bautista Tafolla argumentó que aceptar ayuda con reglas claras no debilita al Estado, sino que lo convierte en un ente responsable y moderno. En ese sentido, calificó como un acto de inteligencia colectiva el sumar esfuerzos para enfrentar los desafíos que vive México, especialmente en temas como la seguridad y la justicia.