Carlos Tafolla reitera llamado a cooperación internacional en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla reiteró públicamente su postura a favor de la colaboración internacional para combatir el crimen en México, esto en medio de críticas por parte de otros actores políticos que lo acusan de “traicionar la soberanía nacional”.

A través de una publicación en redes sociales, Tafolla sostuvo que su compromiso es con la ciudadanía y con honrar el legado de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan asesinado en noviembre de 2025. “A mí no me eligió ninguna cúpula, no me eligió el crimen organizado, me eligió la gente”, escribió.

El legislador, surgido del Movimiento del Sombrero, expresó que mientras existan vínculos entre el crimen organizado y la política, continuará solicitando apoyo internacional. Recalcó que dicha colaboración debe ser sin subordinación y con el objetivo de salvar vidas, no de proteger pactos.

“Hoy la verdadera traición no es pedir ayuda, la verdadera traición es callar, voltear a otro lado y normalizar a los narco-políticos”, declaró el diputado, quien también cuestionó si pedir apoyo para enfrentar al crimen representa realmente una amenaza a la soberanía del país.