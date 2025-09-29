Carlos Soto supervisó obras de colectores Romero de Guzmán, El sauz de Abajo y Rinconada

En cuanto a las características técnicas, se destacó que el colector Romero de Guzmán contará con 7 mil 167 metros lineales y 134 pozos de visita; el colector El Sauz de Abajo tendrá 4 mil 611 metros lineales con 103 pozos de visita; y el emisor Rinconada comprenderá 3 mil 857 metros lineales de tubería de 42 pulgadas y 54 pozos de visita.

Estas obras se ejecutan en la zona de la carretera federal Zamora–La Piedad, consolidando un paso más hacia el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del municipio.

BCT