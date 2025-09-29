Carlos Soto supervisó obras de colectores Romero de Guzmán, El sauz de Abajo y Rinconada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Carlos Soto Delgado, realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de los colectores sanitarios Romero de Guzmán y El Sauz de Abajo, así como del emisor sanitario Rinconada, que representan una inversión conjunta de 120 millones de pesos. Estas obras tienen como objetivo conducir las aguas residuales hacia la planta de tratamiento Zamora Norte para su adecuado saneamiento.
Durante el recorrido, en el que estuvo acompañado por el director del Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zamora (SAPAZ), Joel Romero Quiroz, se informó que los tres proyectos de infraestructura hídrica beneficiarán a cerca de 79 mil habitantes del municipio. En total, se contempla la instalación de aproximadamente 15 mil 635 metros lineales de tubería de distintos diámetros, así como la construcción de 291 pozos de visita.
En cuanto a las características técnicas, se destacó que el colector Romero de Guzmán contará con 7 mil 167 metros lineales y 134 pozos de visita; el colector El Sauz de Abajo tendrá 4 mil 611 metros lineales con 103 pozos de visita; y el emisor Rinconada comprenderá 3 mil 857 metros lineales de tubería de 42 pulgadas y 54 pozos de visita.
Estas obras se ejecutan en la zona de la carretera federal Zamora–La Piedad, consolidando un paso más hacia el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria del municipio.
