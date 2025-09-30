Carlos Soto supervisó la Ciudad de Niñas y niños en la Unidad Deportiva el Chamizal

En su gira de trabajo, Soto Delgado también visitó la obra de construcción del nuevo Parque de las Niñas y los Niños, sobre la avenida Santiago, que fue solicitado por los vecinos de la zona al Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Con una inversión estimada en 6 millones de pesos, aportados entre el municipio y el estado, este proyecto busca brindar espacios modernos, seguros y accesibles para el esparcimiento de la niñez zamorana.

El presidente recorrió el área junto con el director de Obras Públicas y el director de Juventud, Arath Méndez Gómez, quienes detallaron que el parque contará con plataforma para helicóptero, área de lactancia materna, pista de skate, foro al aire libre, juegos infantiles, accesos para personas con discapacidad y murales comunitarios. Carlos Soto subrayó que estas acciones son parte de su compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias y fomentar la integración social a través de espacios dignos.

