Carlos Soto representa al Occidente Michoacano en el Programa Nacional de Pago en Especie

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto tuvo el honor de representar con orgullo a los municipios del Occidente Michoacano como portavoz durante la asignación y aceptación de obras del Programa Nacional de Pago en Especie, una iniciativa del Gobierno de México que reconoce la contribución de los artistas nacionales al patrimonio cultural del país. Su participación destacó el compromiso de Zamora con la promoción del arte y la cultura como motores de desarrollo social.

Desde Zamora y la región del Occidente Michoacano, existe gran entusiasmo por haber sido seleccionados para recibir este importante programa, que acerca el arte nacional a las comunidades, fortaleciendo la cultura, la educación y la identidad regional. Este logro representa un reconocimiento al trabajo coordinado y a la visión de fomentar espacios donde el arte se viva y se valore.

Carlos Soto expresó su agradecimiento por la distinción que convierte a Zamora en custodio y promotor del patrimonio artístico mexicano, reafirmando su propósito de consolidar a la ciudad como un referente cultural de Michoacán y del país. Con acciones como esta, Zamora continúa avanzando en su proyección como una ciudad fuerte, orgullosa de sus raíces y abierta al impulso del talento nacional.