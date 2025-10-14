Carlos Soto refuerza, junto al Gobierno del Estado, el ordenamiento del transporte público y motociclistas en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar un servicio de transporte seguro, regulado y cada vez más eficiente, el presidente municipal Carlos Soto Delgado, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, reforzó los operativos de ordenamiento al transporte público y motociclistas. Estas acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Dirección de Transporte, la Subdirección de Tránsito Municipal y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, como parte de la estrategia integral de movilidad segura.
El alcalde destacó la importancia de mantener un transporte público regulado, ya que cerca del 60 por ciento de la población zamorana, entre estudiantes y amas de casa, depende de este servicio para sus actividades diarias. Por ello, subrayó que el objetivo es mejorar gradualmente su eficiencia y seguridad, en beneficio directo de miles de usuarios que diariamente se trasladan por la ciudad.
Por su parte, el director de Transporte, Maurilio Cortés, supervisó que los motociclistas portaran casco protector y contaran con su documentación en regla, fomentando una movilidad más segura y responsable. Estas acciones conjuntas se realizan de manera periódica en diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de mantener el orden en el servicio público, mejorar la atención a los usuarios y fortalecer la seguridad vial en beneficio de los zamoranos.
RYE-