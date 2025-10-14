Carlos Soto refuerza, junto al Gobierno del Estado, el ordenamiento del transporte público y motociclistas en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de garantizar un servicio de transporte seguro, regulado y cada vez más eficiente, el presidente municipal Carlos Soto Delgado, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán, reforzó los operativos de ordenamiento al transporte público y motociclistas. Estas acciones se desarrollan de manera conjunta entre la Dirección de Transporte, la Subdirección de Tránsito Municipal y el Instituto del Transporte del Estado de Michoacán, como parte de la estrategia integral de movilidad segura.