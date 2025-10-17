Carlos Soto impulsa la inclusión con entrega de sillas de ruedas en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Carlos Soto Delgado, encabezó la entrega de sillas de ruedas a personas en situación de discapacidad, reafirmando su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los zamoranos. Esta acción forma parte del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, la sociedad civil y la iniciativa privada, que continúa generando resultados positivos para quienes más lo necesitan.
Durante el acto, el alcalde destacó que Zamora se consolida como un ejemplo de colaboración y solidaridad, donde la unión entre sociedad, gobierno y empresas locales permite transformar vidas.
El presidente municipal agradeció especialmente a Fundación Merza, empresa zamorana cien por ciento comprometida con su comunidad, por su apoyo constante en programas sociales. Reiteró que su administración seguirá fortaleciendo alianzas que promuevan la inclusión y la igualdad de oportunidades, porque “en Zamora, el corazón de Michoacán, la solidaridad es el motor que impulsa el cambio”.
RPO