Carlos Soto impulsa la inclusión con entrega de sillas de ruedas en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Carlos Soto Delgado, encabezó la entrega de sillas de ruedas a personas en situación de discapacidad, reafirmando su compromiso con la inclusión y la mejora de la calidad de vida de los zamoranos. Esta acción forma parte del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, la sociedad civil y la iniciativa privada, que continúa generando resultados positivos para quienes más lo necesitan.

Durante el acto, el alcalde destacó que Zamora se consolida como un ejemplo de colaboración y solidaridad, donde la unión entre sociedad, gobierno y empresas locales permite transformar vidas.