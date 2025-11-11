Carlos Soto impulsa el arte local con la exposición “Ritual de llamamiento”, una oda visual al cuerpo y la naturaleza

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto reafirma su compromiso con la cultura y el talento zamorano al respaldar la exposición “Ritual de llamamiento: Preludio del artrópodo para el día más largo”, del artista contemporáneo Prisciliano Valencia, originario de Zamora-Jacona. La muestra, integrada por 12 obras en pintura sobre bastidor y curada por Alí Cotero, se exhibe en la Casona Pardo hasta el 30 de noviembre, consolidando este recinto como un referente para la promoción del arte local.

Con una propuesta estética profunda y simbólica, Valencia explora la conexión entre el cuerpo humano, los artrópodos y el ciclo del solsticio de verano, generando una experiencia visual que une naturaleza, tiempo y transformación. Su trabajo ha sido reconocido en museos y galerías de gran relevancia en México y el extranjero, posicionándolo como uno de los artistas emergentes más destacados de la región.