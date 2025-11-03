Carlos Soto fortalece la formación de jóvenes nicolaitas en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Carlos Alberto Soto Delgado, reafirmó su compromiso con la educación al brindar un decidido apoyo a la Unidad Profesional de Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), con el propósito de fortalecer la preparación académica de las y los jóvenes del municipio.

Gracias a las gestiones impulsadas por el alcalde, la institución ha logrado consolidar espacios más adecuados para el aprendizaje, así como ampliar las oportunidades de desarrollo académico y profesional de los estudiantes nicolaitas. Estas acciones reflejan la visión de un gobierno comprometido con el impulso al conocimiento como herramienta de transformación social.

El presidente Carlos Soto destacó que invertir en educación es apostar por el futuro de Zamora, por lo que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan la formación integral de la juventud y fomenten su participación activa en el desarrollo del municipio.

