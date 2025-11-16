Michoacán

Carlos Soto fortalece campaña permanente de reforestación; Zamora supera los 18 mil árboles plantados

Carlos Soto fortalece campaña permanente de reforestación; Zamora supera los 18 mil árboles plantados
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al reconocimiento otorgado a Zamora como Ciudad Árbol del Mundo por la FAO y The Arbor Day Foundation (ADF), el presidente municipal Carlos Soto impulsa el fortalecimiento de la campaña permanente de reforestación, con la cual el municipio ha alcanzado la plantación de más de 18 mil arbolitos en diversos puntos del territorio zamorano.

La directora de Ecología y Protección Animal, Haydee Alfaro Sánchez, informó que el programa comprende actividades de reproducción, embolsado, plantación y donación de especies desde el Vivero Municipal.

CORTESÍA

Destacó que, gracias al esfuerzo coordinado entre el personal del área y los voluntarios comprometidos con el medio ambiente, se ha logrado superar la cifra de 18 mil árboles entregados y plantados, contribuyendo así a un entorno más limpio y saludable.

Alfaro Sánchez invitó a la ciudadanía a visitar el Vivero Municipal para adoptar un árbol o sumarse a las jornadas diarias de reforestación. Subrayó que cada acción es fundamental para consolidar un municipio más sustentable, tal como lo ha instruido el alcalde Carlos Soto, reafirmando el compromiso del Buen Gobierno con la conservación ambiental y un desarrollo ecológico responsable.

BCT

Zamora
Reforestación
árboles plantados
Carlos Soto
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com