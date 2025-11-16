Carlos Soto fortalece campaña permanente de reforestación; Zamora supera los 18 mil árboles plantados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento al reconocimiento otorgado a Zamora como Ciudad Árbol del Mundo por la FAO y The Arbor Day Foundation (ADF), el presidente municipal Carlos Soto impulsa el fortalecimiento de la campaña permanente de reforestación, con la cual el municipio ha alcanzado la plantación de más de 18 mil arbolitos en diversos puntos del territorio zamorano.

La directora de Ecología y Protección Animal, Haydee Alfaro Sánchez, informó que el programa comprende actividades de reproducción, embolsado, plantación y donación de especies desde el Vivero Municipal.