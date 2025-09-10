Carlos Soto encabezo la estrategia “Adopta un Río” con acciones de limpieza en el Río Duero

Durante el arranque de la jornada, realizado en Plaza Ana, Soto Delgado agradeció al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por el impulso a proyectos hidráulicos en la región, entre los que destacó la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y la construcción de colectores. Recordó que tras la tromba registrada en mayo pasado, se puso en marcha la iniciativa “Ser Zamoranos es Darse la Mano”, mediante la cual la ciudadanía y el gobierno local han trabajado de manera conjunta en la limpieza de calles para evitar que la basura obstruya el drenaje y ocasione daños mayores.

El alcalde reconoció la participación de módulos de riego, el Club Rotario Erandi, así como de los distritos 061 y 099 de Zamora y del presidente de Jacona, Isidoro Mosqueda Estrada. Subrayó que el Río Duero pertenece a todos y es responsabilidad compartida protegerlo. En el mismo sentido, Olivia Cázares enfatizó que la sensibilización ciudadana es clave para lograr resultados efectivos, ya que el cuidado del agua es vital para preservar la vida y mejorar el medio ambiente.

mrh