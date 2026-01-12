Carlos Soto encabeza la conmemoración por los 452 años de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Zamora celebra 452 años de historia, identidad y orgullo. Este aniversario honra nuestras raíces, reconoce el trabajo de su gente y representa una oportunidad para reflexionar sobre lo que ha construido a la ciudad a lo largo del tiempo, así como el rumbo que se quiere seguir hacia el futuro.
Con motivo de esta fecha, el presidente municipal Carlos Soto informó que se han preparado diversas actividades conmemorativas que reunirán cultura, tradición y comunidad. El objetivo es fortalecer el sentido de pertenencia entre las y los zamoranos y poner en valor aquello que distingue a Zamora como una ciudad con historia viva.
Las actividades buscan celebrar no solo el pasado, sino también el presente y el porvenir de la ciudad, convocando a la ciudadanía a participar y ser parte de esta celebración que reafirma el orgullo de ser de Zamora y el compromiso de seguir construyendo una mejor ciudad para todos.
mrh