Carlos Soto encabeza instalación y toma de protesta a integrantes de la COMUDE en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).-El presidente Carlos Soto Delgado, encabezó la instalación y toma de protesta a los integrantes de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano (COMUDE), donde resaltó que siempre se buscará traer buenas obras, proyectos y políticas públicas que permitan el crecimiento, desarrollo y orden en el municipio, con la finalidad de dejar un legado importante a las futuras generaciones.

Durante el evento, realizado en la sala de Cabildo, Soto Delgado subrayó que esta comisión no sólo responde al cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán, sino que también será un organismo de participación en el que autoridades municipales, auxiliares y representantes de los sectores público y privado tengan voz en las decisiones que marcarán el rumbo urbano de Zamora.