Carlos Soto encabezó desfile el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Tras la ceremonia, los contingentes avanzaron por la avenida principal, continuando por la calle Juárez e incorporándose posteriormente a la calle Madero, donde cientos de familias zamoranas se dieron cita para presenciar la marcha. En el recorrido se contó con la presencia de instituciones educativas, asociaciones civiles y corporaciones de auxilio, quienes dieron realce al acto cívico.

De acuerdo con el informe oficial, en el desfile participaron una bandera de guerra, 50 banderas, 19 bandas de guerra y una de música, 69 vehículos, 47 equinos, un can para concluir alrededor de las 11:30 horas sin incidentes. La actividad fue organizada y coordinada por autoridades municipales, la Jefatura del Sector 13 y la Policía de Tránsito, quienes garantizaron el orden y la seguridad de los asistentes.

