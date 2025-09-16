Carlos Soto encabezó desfile el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la participación de 55 contingentes y la participación de 4 mil 197 personas a pie, Carlos Soto Delgado, encabezó el desfile conmemorativo por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. El evento inició en punto de las 9:10 horas con un acto cívico a cargo de la escolta y la banda de guerra de la dirección de Seguridad Pública en la Glorieta 5 de Mayo.
Tras la ceremonia, los contingentes avanzaron por la avenida principal, continuando por la calle Juárez e incorporándose posteriormente a la calle Madero, donde cientos de familias zamoranas se dieron cita para presenciar la marcha. En el recorrido se contó con la presencia de instituciones educativas, asociaciones civiles y corporaciones de auxilio, quienes dieron realce al acto cívico.
De acuerdo con el informe oficial, en el desfile participaron una bandera de guerra, 50 banderas, 19 bandas de guerra y una de música, 69 vehículos, 47 equinos, un can para concluir alrededor de las 11:30 horas sin incidentes. La actividad fue organizada y coordinada por autoridades municipales, la Jefatura del Sector 13 y la Policía de Tránsito, quienes garantizaron el orden y la seguridad de los asistentes.
SHA