Carlos Soto dio inicio a los festejos por el 452 Aniversario de la Fundación de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un llamado al orgullo, la identidad y el amor por la tierra zamorana, el presidente Carlos Soto Delgado, inauguró la exposición “Zamora a través del Tiempo”, dando inicio a las actividades conmemorativas por el 452 Aniversario de la Fundación de Zamora, que se celebra el próximo 18 de enero, y que reúne documentos históricos y obras de artistas michoacanos.
Durante el evento realizado en la plaza principal, acompañado por la regidora Paula Ayala Curiel, la directora del DIF Zamora, Rocío Soto Delgado, y el titular del Archivo Municipal “Arturo Rodríguez Zetina”, Salvador Escoto Arroyo, el alcalde destacó que el Buen Gobierno ha trabajado para que esta conmemoración tenga un significado especial, que recuerde la trascendencia de las raíces y la historia del municipio.
Soto Delgado informó que del 16 al 18 de enero se desarrollará un programa cultural y recreativo que incluye la exposición histórica, la develación del mural del Buen Gobierno, actividades lúdico-deportivas y la presentación musical de “Charanda Son”, así como un acto cívico, la develación del busto de José Sixto Verduzco, una sesión solemne de Cabildo y el cierre artístico con el Mariachi Ordaz y “Kopalli”, con el propósito de fortalecer el sentido de identidad y pertenencia entre las familias zamoranas.
