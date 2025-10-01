Carlos Soto dio inicio a la campaña de donación de sangre para niños con cáncer, en Zamora

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal, en coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Michoacán, llevó a cabo una campaña de donación de sangre en la plaza principal de la ciudad. El presidente, Carlos Soto Delgado, destacó que la solidaridad es un valor que guía el actuar del Buen Gobierno, sobre todo en acciones donde se busca apoyar a los sectores más vulnerables, como es el caso de los menores que enfrentan esta enfermedad.

Durante el evento, que contó con la instalación de una unidad móvil de donación, el presidente reconoció la trayectoria de AMANC como un referente en México en la atención a familias con cuadros oncológicos infantiles, al brindar esperanza y apoyo integral que ayuda a mitigar la carga física, emocional y económica que implica enfrentar el cáncer. Asimismo, agradeció la participación de trabajadores municipales que se sumaron a esta cruzada y anunció que la campaña se institucionalizará para realizarse al menos una vez al año.