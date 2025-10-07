Carlos Soto destaca la importancia de una fiscalía más humana y cercana a la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto, asistió al foro Transforma tu Fiscalía, encabezado por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, quien impulsa un nuevo modelo de procuración de justicia más cercano a la gente, con el propósito de recuperar la confianza de la población y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones.
El evento tuvo lugar en el auditorio de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), donde participaron diversas autoridades y representantes sociales, entre ellos, Adriana Villicaña, consejera ciudadana de la Fiscalía y directora de la UNIVA; Isidoro Mosqueda, presidente de Jacona; Ismael Cervantes, asesor del fiscal general; Gregorio Ascencio, asesor jurídico del Consejo Comunal de Carapan; así como representantes de comunidades indígenas del Cheranástico; Itzia Escamilla y Rosalba Morales, Santa Cruz Tanaco, además de Juan Oscar Mariano y presidente del Consejo Comunal de La Cantera, así como presidentes de municipios que conforman la región de Occidente.
Durante su intervención, Carlos Soto reconoció el esfuerzo de la Fiscalía de Michoacán por reconstruirse desde sus cimientos, escuchando las necesidades de la ciudadanía y buscando ofrecer una atención más humana y empática. Señaló que este tipo de ejercicios reflejan una voluntad genuina por mejorar la procuración de justicia, al poner en el centro a las personas y su derecho a vivir en paz y con seguridad.
El foro contó con la conformación de siete mesas de trabajo, en las que se abordaron temas como delitos de alto impacto, violencia de género y atención a víctimas, corrupción y control interno, ciberdelitos y delitos emergentes, prevención y justicia restaurativa, innovación tecnológica e interculturalidad. Estas mesas tienen como objetivo recopilar propuestas y visiones ciudadanas para construir una fiscalía más justa, transparente y cercana a todos los sectores de la sociedad.
