Carlos Soto destaca la importancia de una fiscalía más humana y cercana a la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto, asistió al foro Transforma tu Fiscalía, encabezado por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, quien impulsa un nuevo modelo de procuración de justicia más cercano a la gente, con el propósito de recuperar la confianza de la población y fortalecer el vínculo entre ciudadanía e instituciones.

El evento tuvo lugar en el auditorio de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), donde participaron diversas autoridades y representantes sociales, entre ellos, Adriana Villicaña, consejera ciudadana de la Fiscalía y directora de la UNIVA; Isidoro Mosqueda, presidente de Jacona; Ismael Cervantes, asesor del fiscal general; Gregorio Ascencio, asesor jurídico del Consejo Comunal de Carapan; así como representantes de comunidades indígenas del Cheranástico; Itzia Escamilla y Rosalba Morales, Santa Cruz Tanaco, además de Juan Oscar Mariano y presidente del Consejo Comunal de La Cantera, así como presidentes de municipios que conforman la región de Occidente.