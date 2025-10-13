Carlos Soto destaca la importancia de la Bienal OriGIn 2025 para fortalecer las indicaciones geográficas

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Zamora, Carlos Soto Delgado, resaltó la relevancia de la Bienal OriGIn 2025, encuentro de talla mundial realizado del 8 al 10 de octubre, en el que Michoacán se convirtió en el centro del debate internacional sobre las Indicaciones Geográficas. Este evento reunió a representantes de 16 países, con el propósito de impulsar la protección y promoción de productos emblemáticos.

Durante su participación, Soto Delgado agradeció la invitación a este importante foro, que reunió a productores y expertos para abordar temas de análisis técnico, intercambio cultural, proyección global, promoción de productos emblemáticos y fortalecimiento institucional del sector. El alcalde destacó que este tipo de espacios fomentan la cooperación internacional y fortalecen el valor de los productos michoacanos.

Finalmente, el presidente municipal felicitó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la organización de actividades que consolidan a Michoacán como referente mundial en materia de indicaciones geográficas, subrayando que estos esfuerzos contribuyen al desarrollo económico, la identidad regional y el orgullo de quienes producen con calidad y autenticidad.