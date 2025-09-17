Carlos Soto Delgado encabezó ceremonia del 215 aniversario de la Independencia de México

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente Carlos Soto Delgado, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en el marco del 215 aniversario del inicio de la lucha por la libertad y la igualdad del pueblo mexicano. Con gran entusiasmo, cientos de zamoranos se congregaron en la plaza principal para ser parte de esta importante tradición cívica y patriótica.

La celebración inició con la llegada del Ejército Insurgente, para darle paso al “fuego simbólico” procedente de Corralejo, Guanajuato, el cual fue portado por la directora de Deportes, Alejandra Garibay, y recibido con una Guardia de Honor montada por el presidente Soto Delgado. Posteriormente, el secretario del Ayuntamiento, Felipe Armando Umaña Melo, dio lectura al Acta de Independencia, para después entregar la bandera nacional al presidente municipal.