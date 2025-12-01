Michoacán

Carlos Soto da inicio a la Navidad en Zamora con encendido de árbol monumental

El árbol navideño mide más de 20 metros y está decorado con piñatas y juguetes artesanales
El presidente Carlos Soto invitó a vivir una Navidad con esperanza y unidad
CORTESÍA
Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente lleno de alegría y emoción, el presidente Carlos Soto encabezó el tradicional “Encendido de la Navidad”, acto con el que dio inicio oficialmente a la temporada decembrina para las familias zamoranas.

En su mensaje, el presidente deseó momentos de unión, esperanza y amor a todos los asistentes, resaltando que estas fechas envuelven a la ciudad en un profundo espíritu de gratitud.

Durante el evento, realizado en la plaza principal, Soto destacó el esfuerzo del Gobierno Municipal por llenar de color y calidez las calles del centro. Entre los atractivos instalados se encuentran un árbol monumental de más de 20 metros de altura decorado con juguetes artesanales de madera y piñatas en forma de estrella, la iluminación de los puentes de acceso a la ciudad y un tradicional Nacimiento de Belén, elementos que evocan la importancia de conservar las raíces y tradiciones que caracterizan a Zamora.

El presidente también subrayó la elaboración de figuras de elefante, camello y caballo, realizadas con material reciclable por personal de la Dirección de Obras Públicas, como símbolos de fuerza, sabiduría y esperanza.

“Nos recuerdan que, ciudadanos y Gobierno, debemos trabajar unidos; podemos transformar lo más sencillo en algo extraordinario, como hoy lo vemos en nuestra hermosa ciudad. Que esta Navidad nos llene de bendiciones, reflexión y energía para recibir el año 2026”
expresó
El presidente Carlos Soto invitó a vivir una Navidad con esperanza y unidad

