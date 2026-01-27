Carlos Soto continúa gestionando beneficios para las y los zamoranos

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- El día de hoy, el presidente municipal Carlos Soto sostuvo un encuentro en la Ciudad de México con el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Víctor Rubén Guzmán Dagnino.

En esta firma de convenio, se constató que la estrategia marcada por el presidente Soto desde el inicio de su administración es efectiva, pues al mantener una buena relación con la Federación y el Estado, las y los zamoranos se han visto beneficiados.

La firma de este convenio responde al compromiso número 49 de la doctora Claudia Sheinbaum, a quien el presidente agradeció a través del director Víctor Rubén. A su vez, se reconoció la oportuna visión del gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha sido clave en generar estos grandes vínculos entre los tres órdenes de gobierno.