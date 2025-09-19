Carlos Soto anuncia que Zamora será extensión de la 37ª edición del Festival Internacional de Música de Morelia

Como parte de las actividades, se anunciaron dos eventos de relevancia internacional. El primero será el 15 de noviembre a las 8:00 de la noche en la Catedral, con la presentación de la Orquesta de Cámara de Berlín, integrada por 16 músicos, en un concierto de gala que ofrecerá un repertorio clásico y contemporáneo. Se espera la asistencia de 700 personas, con boletos disponibles a un costo de 800 pesos en la zona A y 600 en la zona B. Un día después, el 16 de noviembre a las 6:30 de la tarde, se realizará la presentación de “Charanda Son”, agrupación que deleitará al público con salsa, cumbia y ritmos latinos, en un espectáculo gratuito que busca enaltecer la unión de los zamoranos.

La regidora Paula Georgina Ayala Curiel reafirmó el compromiso de acercar la cultura y la música a la ciudadanía, invitando a las familias a participar en las actividades. A su vez, Villanueva Calderón resaltó que son pocos los municipios que logran acercar a su población eventos de esta magnitud, reconociendo la apuesta del presidente Soto Delgado por impulsar la cultura en la región. Los boletos para el concierto de la Orquesta de Cámara de Berlín ya están a la venta en la Presidencia Municipal, la regiduría de Educación, Cultura y Turismo, así como en las direcciones de Turismo y Educación, además de las farmacias Zamora de Jardinadas.

BCT