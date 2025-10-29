Carlos Soto, alcalde de Zamora, presenta las actividades de la Noche de Muertos 2025

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde Carlos Soto presentó el programa oficial del Día de Muertos en Zamora, que este año llevará por nombre “Animaechaeri K’uinchekua” o “La Gran Celebración”, a realizarse del 30 de octubre al 2 de noviembre. Se estima la participación de más de 100 mil asistentes en las diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se desarrollarán en el Centro Histórico y puntos emblemáticos de la ciudad.

El presidente municipal destacó que esta festividad se ha consolidado como uno de los eventos más representativos y esperados del municipio, al fortalecer la identidad cultural y generar una importante derrama económica. Recordó que el evento ha tenido un crecimiento constante y anunció que este año Zamora participará por primera vez en el Festival de Día de Muertos en Xcaret, en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado, lo que reafirma su papel como referente cultural del occidente michoacano.