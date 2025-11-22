Carlos Manzo: prisión preventiva oficiosa para autor intelectual y escoltas

Por: César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez de control Luis Fernando Díaz Parra dictó prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando N., alias El Licenciado, y a los siete escoltas de Carlos Manzo, mientras se define su situación jurídica en una nueva audiencia programada para el miércoles 26 de noviembre.

En la primera audiencia, celebrada desde la madrugada de este sábado en la sala seis del Poder Judicial de Michoacán, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, lo cual fue avalado por el juez.

Asimismo, la abogada de El Licenciado, Ana Daniela Mejía Camacho, solicitó su traslado del penal de El Altiplano al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto, argumentando trato diferenciado y que el delito es investigado por el fuero común.

La petición fue desechada por el juez de control, al considerar que no cumplía con las formalidades requeridas.