Carlos Manzo interpuso 83 denuncias por presunta malversación de recursos en Uruapan: FGE

“Son administrativas y están en la Fiscalía Anticorrupción; son 83, están en proceso y ya se les requirió más información desde el mes de octubre para que puedan ampliar la documentación de los temas”, dijo.

Sin embargo, el diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla denunció a través de sus redes sociales que son más de 100 denuncias contra la anterior administración municipal que no tenían seguimiento por parte de la instancia de procuración de justicia.

Fue en enero del presente año cuando el Gobierno Municipal de Uruapan presentó diversas denuncias por presuntos actos de corrupción que involucraron a autoridades de la administración anterior, encabezada por Ignacio Campos Equihua. En aquella ocasión, las denuncias se enfocaron en el presunto mal manejo de los recursos públicos y el uso de la estructura del gobierno local para financiar campañas políticas de forma ilegal.

Cabe mencionar que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que el municipio de Uruapan se encuentra en quiebra técnica, por lo que se busca brindar acompañamiento al Ayuntamiento para enfrentar la crisis financiera. Se estima que el municipio necesita al menos 30 millones de pesos para el cierre de año, principalmente para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores.

