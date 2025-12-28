Carlos Garfias Merlos concluye su labor episcopal con buen sabor de boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un buen sabor de boca, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, aseguró que deja el cargo en próximas fechas; trabajar por la construcción de la paz durante los 25 años de labor episcopal ha sido fundamental en todos los lugares que ha trabajado.
Estado de México y Guerrero fueron de los estados donde fue líder de la Iglesia Católica; tan solo en Nezahualcóyotl, dijo, las autoridades no estuvieron presentes al inicio de su administración, pero sí al final con el reconocimiento de la labor que realizó en la construcción de la paz.
Por lo que en Michoacán, aseguró, no se va con un mal sabor de boca, toda vez que consideró que se sentaron las bases para seguir trabajando y, si en algún momento se pide su apoyo para continuar en el tema, se dará.
"Estoy contento y con la esperanza de la relación que podamos continuar; si no soy el responsable, no quiere decir que no pueda colaborar", resaltó.
A cuatro años de la administración estatal, fue en noviembre pasado cuando iniciaron las pláticas de la Iglesia Católica con las autoridades civil para participar en la construcción de la paz; fueron cuatro años de insistencia y recordatorio a las autoridades que se requiere de todos los sectores para trabajar y atender a las víctimas, pero también de ser una red de apoyo ante los temas de inseguridad.
Si bien Carlos Garfias presentará su renuncia como arzobispo de Morelia, continuará al frente de otros órganos de corte religioso como son el Consejo para la Construcción de la Paz y la Reconciliación y, como vicepresidente del Consejo Interreligioso del Estado, toda vez que no hay un periodo de cargo definido para su separación.
Recordó que durante 25 años le ha tocado desempeñar cargos como obispo, artesano y construcción de la paz, por lo que calificó como satisfecho su labor.
