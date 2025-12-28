Carlos Garfias Merlos concluye su labor episcopal con buen sabor de boca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un buen sabor de boca, el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, aseguró que deja el cargo en próximas fechas; trabajar por la construcción de la paz durante los 25 años de labor episcopal ha sido fundamental en todos los lugares que ha trabajado.

Estado de México y Guerrero fueron de los estados donde fue líder de la Iglesia Católica; tan solo en Nezahualcóyotl, dijo, las autoridades no estuvieron presentes al inicio de su administración, pero sí al final con el reconocimiento de la labor que realizó en la construcción de la paz.

Por lo que en Michoacán, aseguró, no se va con un mal sabor de boca, toda vez que consideró que se sentaron las bases para seguir trabajando y, si en algún momento se pide su apoyo para continuar en el tema, se dará.

"Estoy contento y con la esperanza de la relación que podamos continuar; si no soy el responsable, no quiere decir que no pueda colaborar", resaltó.