Caravana Jalo x las Mujeres se extiende a estados en emergencia por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, anunció la donación de 32 mil productos de gestión menstrual para mujeres y niñas afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, como parte de la Caravana Jalo x las Mujeres, que ahora se suma a las acciones de ayuda humanitaria del Gobierno de Michoacán.

La secretaria explicó que esta acción parte del reconocimiento de una realidad muchas veces invisibilizada: la menstruación no se detiene en una emergencia, y las mujeres y niñas continúan enfrentando necesidades básicas incluso en contextos de desastre.