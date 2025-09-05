Caravana Jalo x las Mujeres llega a comunidades originarias: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, encabezó la Caravana Jalo x las Mujeres en comunidades originarias, donde se entregaron copas menstruales y calzones reutilizables a estudiantes y mujeres de la región, acompañados de charlas sobre menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos.
En Cherán, la Caravana visitó la Escuela Normal Indígena de Michoacán, donde se entregaron 200 calzones menstruales a jóvenes estudiantes. Además, las estudiantes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) recibieron 100 copas menstruales, junto con herramientas que representan un cambio real en la vida de las mujeres.
“La lucha de las mujeres indígenas nos recuerda que la transformación empieza desde el territorio y desde los cuerpos. Hoy decimos con claridad que la menstruación digna es un derecho y que el acceso a productos, información y salud sexual y reproductiva no debe ser un privilegio”, afirmó Anguiano González.
Las actividades incluyeron talleres de sensibilización para derribar estigmas y tabúes alrededor de la menstruación, así como para fortalecer el reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Estos espacios de diálogo fueron construidos de manera colectiva, con la participación activa de estudiantes y mujeres de comunidades indígenas.
Con estas acciones, la Seimujer refrenda que la Caravana Jalo x las Mujeres no solo distribuye productos de gestión menstrual, sino que lleva educación, derechos y dignidad hasta las comunidades históricamente más olvidadas, abriendo camino a un Michoacán más justo e igualitario para todas.
mrh