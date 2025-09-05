Caravana Jalo x las Mujeres llega a comunidades originarias: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, encabezó la Caravana Jalo x las Mujeres en comunidades originarias, donde se entregaron copas menstruales y calzones reutilizables a estudiantes y mujeres de la región, acompañados de charlas sobre menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos.

En Cherán, la Caravana visitó la Escuela Normal Indígena de Michoacán, donde se entregaron 200 calzones menstruales a jóvenes estudiantes. Además, las estudiantes de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) recibieron 100 copas menstruales, junto con herramientas que representan un cambio real en la vida de las mujeres.