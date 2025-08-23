Caravana Jalo x las Mujeres entrega 49 mil productos de higiene menstrual: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caravana Jalo x las Mujeres encabezada por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, inició con la entrega de productos de gestión menstrual para 620 niñas y adolescentes de municipios prioritarios como Apatzingán, Purépero y Aquila.

La titular de la dependencia recorrió casa por casa, escuelas y comunidades para garantizar que el esfuerzo colectivo del Festival Jalo x las Mujeres se traduzca en apoyo directo a quienes más lo necesitan. “Llevamos los productos hasta los rincones más alejados del estado, porque ninguna niña ni mujer debe quedar atrás”, afirmó.

De los 2 millones 320 mil 505 productos que fueron donados por las y los michoacanos, se entregaron 49 mil 600 en esta primera jornada contra la pobreza menstrual.