Caravana Jalo x las Mujeres entrega 49 mil productos de higiene menstrual: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caravana Jalo x las Mujeres encabezada por la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, Alejandra Anguiano González, inició con la entrega de productos de gestión menstrual para 620 niñas y adolescentes de municipios prioritarios como Apatzingán, Purépero y Aquila.
La titular de la dependencia recorrió casa por casa, escuelas y comunidades para garantizar que el esfuerzo colectivo del Festival Jalo x las Mujeres se traduzca en apoyo directo a quienes más lo necesitan. “Llevamos los productos hasta los rincones más alejados del estado, porque ninguna niña ni mujer debe quedar atrás”, afirmó.
De los 2 millones 320 mil 505 productos que fueron donados por las y los michoacanos, se entregaron 49 mil 600 en esta primera jornada contra la pobreza menstrual.
Además, las adolescentes participaron en charlas sobre menstruación digna y derechos sexuales y reproductivos, lo que refuerza que esta campaña no solo brinda un apoyo material, sino también conocimiento y herramientas para transformar realidades.
Mujeres de las comunidades beneficiadas agradecieron la entrega. “Acá muchas veces no podemos comprar toallas porque no hay dónde, o son más caras. El apoyo y además que nos enseñen cómo cuidar nuestra salud es algo muy importante, para las niñas principalmente”, compartió una madre de familia en Apatzingán.
La caravana continuará su ruta por distintos municipios de Michoacán en un hecho histórico por la lucha contra la pobreza menstrual. Está acción reafirma el compromiso del Gobierno de Michoacán a través de la Seimujer para construir un estado más justo, igualitario y libre de pobreza menstrual.
RYE