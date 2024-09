Capula y Santiago Undameo, interesados en autogobierno: CSIM

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, señaló que, no se ha iniciado alguna clase de trámite en estas dos tenencias, a diferencia de San Miguel del Monte, quienes actualmente se encuentran en trámite de consolidación como comunidad autónoma, y que pretenden que en un plazo no mayor a tres meses, comience a gestionarse la transferencia de recursos, mismos que no desestabilizarían las finanzas de Morelia.

“El presupuesto que tiene el ayuntamiento de Morelia son de más de 2 mil millones que tiene para ejercer sus funciones, es al que recibe más presupuesto en todo el estado, si le sumas el presupuesto que le corresponde a las comunidades, no les quita ni el 10 por ciento. Si todas las comunidades fueran autónomas, no desestabilizaría al gobierno municipal”, señaló.