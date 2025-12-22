Capturan a sujeto con droga sintética durante operativo en Taretan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal capturaron a un hombre en posesión de droga sintética de la conocida como "cristal", con un peso aproximado de un kilogramo, hechos ocurridos en esta demarcación de Taretan.

Se trata de Jorge Alberto A., de 46 años de edad, originario y vecino de la localidad de La Purísima, en este municipio.

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia por la carretera que va de esta cabecera municipal a la comunidad de La Purísima, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuando a la altura de la colonia San José Obrero, observaron al hombre que al notar su presencia arrojó una mochila que llevaba en sus manos abajo de un automóvil que estaba estacionado.

Los policías se detuvieron y le realizaron una revisión, sin encontrarle nada ilícito, sin embargo, al abrir la mochila se percataron que había en su interior una bolsa de plástico que contenía la referida sustancia.

Por tal motivo, el hombre fue trasladado ante el agente del Ministerio Público Federal, donde continúan las investigaciones del caso.

