Capturan a presunto responsable del secuestro de Maritza E. y localizan a dos niñas

Víctimas cautivas y amenazadas

De acuerdo con investigaciones policiales, el 24 de noviembre el ahora indiciado privó de la libertad a las dos niñas, a quienes amenazó con un arma de fuego. Además, obligó a Maritza a acudir al inmueble donde las menores estaban cautivas.

Asesinato de Maritza y hallazgo del cuerpo

Cuando la madre de las menores arribó a la vivienda, el implicado la agredió con el arma y le ocasionó una herida mortal. El cadáver de la mujer fue localizado posteriormente el 29 de noviembre dentro de un tambo, en un río de Uruapan.

La búsqueda y ofrecimiento de recompensa

Desde entonces se desconocía el paradero de las hijas de Maritza. Durante las averiguaciones correspondientes, la Fiscalía descubrió la probable participación de Luis Felipe en los hechos, por lo que tramitó una orden de aprehensión en su contra y ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien brindara información fidedigna sobre su localización.

Fujitivo localizado y menores rescatadas

Tras varios días de búsqueda, la tarde de este jueves, en un operativo conjunto entre ambas Fiscalías, Luis Felipe fue arrestado. Los oficiales también encontraron a las menores sanas y salvas, ellas permanecen bajo resguardo de las autoridades nuevoleonesas.