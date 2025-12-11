Capturan a presunto responsable del secuestro de Maritza E. y localizan a dos niñas

Michoacán/Nuevo León (MiMorelia.com).- Luis Felipe N., de 36 años de edad, presunto responsable de secuestro agravado en agravio de Maritza E. y de sus dos hijas menores de edad —delito registrado en la ciudad de Uruapan—, fue encontrado recientemente en el estado de Nuevo León y detenido por agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en coordinación con sus homólogos de dicha entidad.
Víctimas cautivas y amenazadas
De acuerdo con investigaciones policiales, el 24 de noviembre el ahora indiciado privó de la libertad a las dos niñas, a quienes amenazó con un arma de fuego. Además, obligó a Maritza a acudir al inmueble donde las menores estaban cautivas.
Asesinato de Maritza y hallazgo del cuerpo
Cuando la madre de las menores arribó a la vivienda, el implicado la agredió con el arma y le ocasionó una herida mortal. El cadáver de la mujer fue localizado posteriormente el 29 de noviembre dentro de un tambo, en un río de Uruapan.
La búsqueda y ofrecimiento de recompensa
Desde entonces se desconocía el paradero de las hijas de Maritza. Durante las averiguaciones correspondientes, la Fiscalía descubrió la probable participación de Luis Felipe en los hechos, por lo que tramitó una orden de aprehensión en su contra y ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien brindara información fidedigna sobre su localización.
Fujitivo localizado y menores rescatadas
Tras varios días de búsqueda, la tarde de este jueves, en un operativo conjunto entre ambas Fiscalías, Luis Felipe fue arrestado. Los oficiales también encontraron a las menores sanas y salvas, ellas permanecen bajo resguardo de las autoridades nuevoleonesas.
El detenido fue puesto a disposición de la instancia que lo reclama, la cual determinará su situación jurídica en las próximas horas. En cuanto al ofrecimiento de recompensa, este quedó sin efecto.
En su comunicado, la Fiscalía michoacana reafirmó su compromiso con la justicia:
“Con acciones firmes y coordinadas, en Michoacán avanzamos en el combate a la impunidad.”
