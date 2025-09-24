Cae en Guanajuato ‘El Silencio’, ligado al secuestro de dos agentes de la SSPC en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo interinstitucional, fue detenido en Uriangato, Guanajuato, Genaro “N”, alias “El Silencio” o "El Manotas", señalado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, además de ser objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Acusaciones en su contra

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el detenido cuenta con al menos 10 carpetas de investigación relacionadas con narcotráfico, homicidio calificado y extorsión.