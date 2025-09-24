Cae en Guanajuato ‘El Silencio’, ligado al secuestro de dos agentes de la SSPC en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un operativo interinstitucional, fue detenido en Uriangato, Guanajuato, Genaro “N”, alias “El Silencio” o "El Manotas", señalado como uno de los principales generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, además de ser objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el detenido cuenta con al menos 10 carpetas de investigación relacionadas con narcotráfico, homicidio calificado y extorsión.
Asimismo, se le vincula con la privación de la libertad de dos agentes de la SSPC, ocurrida el pasado 4 de septiembre en Álvaro Obregón, Michoacán, así como con homicidios y robos a cajeros automáticos.
La detención se llevó a cabo gracias a labores de investigación y coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Michoacán y autoridades de seguridad federales y estatales.
Las autoridades señalaron que con esta acción se da un paso más en el combate a la impunidad y en el debilitamiento de las células criminales que operan en la región del Bajío y el occidente del país.
