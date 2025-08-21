Michoacán

Capacitan a personal de 11 centros penitenciarios con atención en derechos, dignidad y atención a grupos vulnerables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el penal “David Franco Rodríguez” dio inicio un curso de capacitación dirigido al personal administrativo, de Seguridad y Vigilancia, así como a las personas privadas de la libertad.

La iniciativa, resultado de un convenio de colaboración entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Senado de la República, se extenderá a los 11 Centros Penitenciarios del estado. El acuerdo, firmado por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, será implementado por personal capacitado.

La formación se impartirá durante un mes en cada penal con el objetivo principal de mejorar los servicios del Sistema Penitenciario, fortalecer a su personal y garantizar una reinserción social efectiva a las personas privadas de la libertad. Además de mejorar las competencias y habilidades del personal para que desempeñen sus funciones de manera eficiente y apegada a los principios de legalidad para garantizar un trato digno a las y los internos.

Las actividades se desarrollarán en tres módulos que contemplan conocimientos sobre: población LGTBTTTIQ, originaria, afromexicana y actividades culturales; derechos humanos y libertades; dignidad humana, Reglas Mandela y Bangkok, así como grupos en condición de vulnerabilidad.

