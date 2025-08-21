Capacitan a personal de 11 centros penitenciarios con atención en derechos, dignidad y atención a grupos vulnerables

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el penal “David Franco Rodríguez” dio inicio un curso de capacitación dirigido al personal administrativo, de Seguridad y Vigilancia, así como a las personas privadas de la libertad.

La iniciativa, resultado de un convenio de colaboración entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Senado de la República, se extenderá a los 11 Centros Penitenciarios del estado. El acuerdo, firmado por el coordinador del Sistema Penitenciario, Elías Sánchez García, y la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, será implementado por personal capacitado.