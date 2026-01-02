Capacitan a Kuarichas de San Ángel Zurumucapio en derechos humanos y seguridad comunitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de fortalecer el trabajo comunitario y promover una actuación basada en el respeto a los derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo una capacitación dirigida a las Rondas Comunitarias de San Ángel Zurumucapio, en la que participaron alrededor de 50 integrantes de la comunidad.

La capacitación fue impartida por Juan Luis Contreras Calderón, Director de la Unidad de Interculturalidad e Interseccionalidad de la Fiscalía de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, quien compartió herramientas teóricas y prácticas enfocadas en la atención comunitaria y la resolución pacífica de conflictos.

Durante la jornada se abordaron temas fundamentales como Primer Respondiente, Derechos Humanos con Perspectiva de Género, Proximidad Social y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, los cuales contribuyen a una mejor intervención en situaciones comunitarias, privilegiando el diálogo, la prevención y el respeto a la dignidad humana.