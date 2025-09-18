Capacitan a contralores municipales para mejorar la gestión pública en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) dio seguimiento a las Jornadas de Capacitación para contraloras y contralores municipales, con lo que reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional de los 113 municipios del Estado.
En su mensaje, el titular de la ASM, Marco Antonio Bravo Pantoja, subrayó que el papel de las y los contralores municipales es estratégico, toda vez que representan la primera línea de defensa de lo público.
En este sentido, enfatizó que “La regla es simple: acto sin evidencia, es un acto inexistente. La ciudadanía no pide milagros, pide orden. Y el orden se construye con documentos que acrediten por qué, quién, cuándo y con qué se decidió”, dijo.
Destacó que esta capacitación permitirá a las contralorías municipales acreditar la trazabilidad de sus decisiones relevantes y demostrar que la legalidad no es un discurso, sino un método. Por lo que hizo un llamado a construir un sistema que prevenga, corrija y mejore de manera constante la gestión pública municipal.
El Auditor Superior recordó que la ASM se ha transformado con criterios unificados, con trabajo en equipo y un enfoque preventivo de la fiscalización.
En su oportunidad, Francisco Ramírez Flores, encargado del Despacho de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado; aseguró que ésta estrategia permitirá dotar de herramientas a los municipios a fin de contribuir a erradicar conductas irregulares en el uso de recursos públicos y prevenir riesgos.
Por su parte, Eduardo Enrique Román García, Tesorero de la Universidad Michoacana, destacó el trabajo del titular de la ASM y coincidió en señalar que la capacitación y prevención son herramientas útiles para fortalecer con eficacia y eficiencia la transparencia y rendición de cuentas.
Presidieron también este acto, Lenin Ramírez Girón, Delegado Administrativo del CEDEMUN; la C.P. Lizet Esperanza García Torres, Auditora Especial de Normatividad; el Mtro. Jaime Corona Tinoco, Auditor Especial de Fiscalización Estatal; y la Dra. Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, ponente de esta jornada.
