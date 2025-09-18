Capacitan a contralores municipales para mejorar la gestión pública en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) dio seguimiento a las Jornadas de Capacitación para contraloras y contralores municipales, con lo que reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional de los 113 municipios del Estado.

En su mensaje, el titular de la ASM, Marco Antonio Bravo Pantoja, subrayó que el papel de las y los contralores municipales es estratégico, toda vez que representan la primera línea de defensa de lo público.

En este sentido, enfatizó que “La regla es simple: acto sin evidencia, es un acto inexistente. La ciudadanía no pide milagros, pide orden. Y el orden se construye con documentos que acrediten por qué, quién, cuándo y con qué se decidió”, dijo.