Capacitan a 4,300 policías en Michoacán en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán (IEESSPP) formó a un total de 4 mil 300 elementos de seguridad durante 2025, a través de programas de formación inicial, equivalente y continua, dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones de seguridad.
La directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que la capacitación permanente de los cuerpos de seguridad es un pilar estratégico, alineado a las políticas del Gobierno de Michoacán para la construcción de paz y la capacitación de servidores públicos del área de seguridad.
"Estos resultados representan un crecimiento histórico en la formación policial, al pasar de 2 mil 700 elementos capacitados en 2024 a 4 mil 300 en 2025, reflejo del fortalecimiento de la estrategia de profesionalización en el estado", resaltó.
La capacitación se desarrolló mediante los programas de Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad, Formación Equivalente para Policía de Proximidad, Competencias Básicas de la Función Policial, Formación Inicial Aspirante para Policía Penitenciario y Formación Inicial para Guías Técnicos en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.
Asimismo, se impartieron cursos especializados en Informe Policial Homologado, Técnicas de Intervención Policial, Desarrollo de Productos de Inteligencia, Proximidad Social, Justicia Cívica, Protección a Funcionarios y el Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, entre otros.
En cuanto a la formación inicial, 750 aspirantes concluyeron el programa para Policía de Proximidad; mientras que 250 agentes cursaron la Formación Equivalente para Policía de Proximidad. Asimismo, en materia de formación continua, se capacitó a 3 mil 300 elementos, fortaleciendo sus conocimientos, habilidades operativas y capacidades de intervención.
Estas acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Coordinación del Sistema Penitenciario, fortaleciendo la formación de agentes estatales, municipales y custodios penitenciarios, con impacto en 64 municipios del estado.
rmr