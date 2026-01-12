Capacitan a 4,300 policías en Michoacán en 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán (IEESSPP) formó a un total de 4 mil 300 elementos de seguridad durante 2025, a través de programas de formación inicial, equivalente y continua, dirigidos al fortalecimiento de las capacidades de las corporaciones de seguridad.

La directora general del IEESSPP, Maribel Julisa Suárez Bucio, destacó que la capacitación permanente de los cuerpos de seguridad es un pilar estratégico, alineado a las políticas del Gobierno de Michoacán para la construcción de paz y la capacitación de servidores públicos del área de seguridad.

"Estos resultados representan un crecimiento histórico en la formación policial, al pasar de 2 mil 700 elementos capacitados en 2024 a 4 mil 300 en 2025, reflejo del fortalecimiento de la estrategia de profesionalización en el estado", resaltó.

La capacitación se desarrolló mediante los programas de Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad, Formación Equivalente para Policía de Proximidad, Competencias Básicas de la Función Policial, Formación Inicial Aspirante para Policía Penitenciario y Formación Inicial para Guías Técnicos en el Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.