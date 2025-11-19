Capacitación, clave para impartir justicia de calidad: magistrada Pérez Marín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Para la implementación efectiva del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), se prevé establecer procesos de profesionalización y actualización permanente y periódica para todo el personal, que garanticen un alto nivel de calidad en su desempeño. Con base en ello, la Comisión Multidisciplinaria para su implementación en el Poder Judicial de Michoacán ha identificado como prioritaria la capacitación en los cambios introducidos en este ordenamiento”, destacó la magistrada Monserrat Pérez Marín, quien funge como coordinadora de la Comisión, durante la inauguración del Foro de análisis y formación judicial en el nuevo CNPCyF.

En su intervención, recordó que a nivel nacional se creó la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), que junto con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), ha emitido y aprobado 18 estándares orientados a fortalecer la implementación, tales como definir e identificar buenas prácticas, parámetros, procesos operativos, altos niveles de calidad, disminución de riesgos, así como reducir tiempos y movimientos tanto en la operación como en el funcionamiento del sistema de justicia civil y familiar.

La magistrada Pérez Marín agregó que, con tres conferencias magistrales y dos mesas de trabajo, “el intercambio de experiencias y buenas prácticas se vuelve fundamental para alcanzar este objetivo, valiosa oportunidad para fortalecer nuestras capacidades y compartir conocimientos en la aplicación de este nuevo ordenamiento”. Asimismo, detalló que la implementación implica una reingeniería tanto administrativa como operativa, la reasignación de funciones y la modificación de procesos internos, lo que exige hacerlo de manera ordenada, gradual, eficiente y sin disrupciones en la impartición de justicia.