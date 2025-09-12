Capacita IMSS a 300 recursos de salud en lenguaje de señas mexicana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los últimos tres años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán ha capacitado a 300 recursos humanos entre médicos familiares, médicos especialistas, de rayos X y asistentes médicos en lenguaje de señas, informó la intérprete y capacitadora de Lengua de Señas, Nancy Gabriela Buenrostro Cortés.

En conferencia de prensa, indicó que la Delegación Michoacán es de las pocas a nivel nacional en incluir en la formación profesional del personal el aprendizaje de la lengua de señas mexicana; contar con personal en algunas instancias de salud, principalmente en hospitales, para la atención del primer contacto, ha sido el trabajo que se ha realizado en los últimos tres años.

Si bien reconoció que son 300 las personas capacitadas de más de 14 mil recursos humanos que tiene la Delegación en Michoacán, señaló que es un paso que inició la institución para garantizar la accesibilidad a los servicios médicos a las personas sordas. Aunado, dijo, se ha capacitado a 700 personas más de población abierta.

Refirió que el personal del Seguro Social capacitada cuenta con los conocimientos básicos, por lo que la atención es de primer contacto, es decir, en cuanto llegan los usuarios al IMSS; aclaró que el personal no puede hacer trabajo de interpretación.