Cancelan festejos patrios en Zinapécuaro y Peribán; priorizan seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los municipios michoacanos de Zinapécuaro y Peribán anunciaron de forma oficial la cancelación de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre de 2025, en atención a la situación de seguridad en sus territorios y en solidaridad con las familias que atraviesan momentos difíciles.

📍 Zinapécuaro suspende Grito, desfile y verbena

Mediante un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Zinapécuaro informó que se suspenden el Grito de Independencia, el Desfile Cívico-Militar por el 215 Aniversario del inicio del Movimiento de Independencia, y la verbena popular.

“La integridad de las niñas, niños y jóvenes estudiantes y de las familias zinapecuarenses es la prioridad en estos momentos”, señala el documento.