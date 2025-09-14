Cancelan festejos patrios en Zinapécuaro y Peribán; priorizan seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los municipios michoacanos de Zinapécuaro y Peribán anunciaron de forma oficial la cancelación de los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre de 2025, en atención a la situación de seguridad en sus territorios y en solidaridad con las familias que atraviesan momentos difíciles.
Mediante un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Zinapécuaro informó que se suspenden el Grito de Independencia, el Desfile Cívico-Militar por el 215 Aniversario del inicio del Movimiento de Independencia, y la verbena popular.
“La integridad de las niñas, niños y jóvenes estudiantes y de las familias zinapecuarenses es la prioridad en estos momentos”, señala el documento.
Por su parte, el presidente municipal de Peribán, Martín Escalera Bautista, compartió en un mensaje en video que, tras reunión con su cabildo, se tomó la decisión de cancelar el Grito de Independencia y el desfile por dos razones fundamentales:
Solidaridad con las familias de personas desaparecidas, que han solicitado apoyo y atención urgente del gobierno estatal.
Preocupación por la seguridad, tras la circulación de videos en redes sociales que involucran al municipio.
“No quiero exponer a mi gente, ni poner en riesgo a nuestras familias. Prefiero cancelar el evento, aunque ya estaba todo preparado, porque vale más la vida”, declaró Escalera Bautista.
El alcalde informó que el Grito se realizará de forma digital a través de redes sociales oficiales, e hizo un llamado a festejar en casa, unidos de corazón, pero sin poner en riesgo a nadie.
Ambas decisiones reflejan un contexto sensible en diversas regiones del estado, donde los gobiernos locales optan por actuar con cautela y responsabilidad, priorizando la protección de sus comunidades ante la incertidumbre o hechos recientes.
SHA