Cancelan desfile del 20 de noviembre en Uruapan por inseguridad

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el reciente asesinato del alcalde Carlos Manzo, autoridades municipales, instituciones educativas y corporaciones de auxilio determinaron cancelar el desfile conmemorativo del Aniversario de la Revolución Mexicana, programado para el próximo 20 de noviembre.

Durante una reunión realizada en la Presidencia Municipal y mediante votación unánime de la asamblea escolar, se resolvió cancelar dicho desfile, decisión que fue respaldada por alrededor de 70 instituciones educativas de todos los niveles, al considerar que no existen las condiciones para garantizar la seguridad de los participantes y la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, el Gobierno Municipal de Uruapan informó sobre la cancelación del evento debido a las circunstancias de inseguridad que prevalecen en la región.

“Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses”, se puede leer en un comunicado oficial.

Asimismo, se añadió que la cancelación del desfile se realiza también en memoria del alcalde Carlos Manzo, a quien se recuerda “con admiración, compromiso y profundo cariño”.