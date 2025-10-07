Cancelación de gravámenes, paso clave para cerrar el ciclo crediticio en Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña invitó a las personas que en el pasado obtuvieron un crédito respaldado con una garantía hipotecaria y que ya liquidaron su financiamiento, a cerrar formalmente su proceso mediante la cancelación de gravámenes.
“La cancelación de gravámenes es el trámite mediante el cual se elimina la inscripción de un crédito en el Registro Público de la Propiedad, liberando de manera legal la garantía hipotecaria que quedó como respaldo del financiamiento. Si este proceso no se solicita, la propiedad continuará apareciendo como gravada, lo cual puede generar problemas al momento de vender, heredar o realizar cualquier otro trámite legal sobre el inmueble”, explicó Gutiérrez Aviña.
La solicitud de cancelación de gravamen se realiza mediante escrito en formato libre dirigido a la directora de Cartera Administrativa, Anallely Flores Jiménez, anexando copia de la identificación oficial (INE) del acreditado y/o garante hipotecario.
Recordó también que la cancelación del gravamen no se realiza de forma automática, sino que se requiere de una solicitud y aplica para ex acreditados tanto del Sí Financia, como del Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán (Fomich), que hayan liquidado su crédito. Para mayor información, las personas interesadas se pueden comunicar al 443 113 77 00, extensión 301 o bien, acudir a las oficinas centrales de la institución, ubicadas en Periférico Paseo de la República 2347, colonia Camelinas, en Morelia.
“Invitamos a todas las personas que ya liquidaron su crédito y dejaron una garantía hipotecaria, a que soliciten la cancelación de gravámenes. Con ello cerrarán por completo su ciclo crediticio y podrán disponer de su patrimonio sin contratiempos”, concluyó.
