Cancelación de gravámenes, paso clave para cerrar el ciclo crediticio en Sí Financia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña invitó a las personas que en el pasado obtuvieron un crédito respaldado con una garantía hipotecaria y que ya liquidaron su financiamiento, a cerrar formalmente su proceso mediante la cancelación de gravámenes.

“La cancelación de gravámenes es el trámite mediante el cual se elimina la inscripción de un crédito en el Registro Público de la Propiedad, liberando de manera legal la garantía hipotecaria que quedó como respaldo del financiamiento. Si este proceso no se solicita, la propiedad continuará apareciendo como gravada, lo cual puede generar problemas al momento de vender, heredar o realizar cualquier otro trámite legal sobre el inmueble”, explicó Gutiérrez Aviña.