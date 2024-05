Cancela IEM 7 planillas, tras renuncias de los candidatos a presidentes municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras quedar acéfalas, por las renuncias de los candidatos a presidentes municipales, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), canceló siete planillas de diversos municipios y partidos.

En sesión del Consejo General, se informó que se trata de las planillas de Nocupétaro y Yurécuaro postulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la de Huiramba del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la de Tumbuscatío de Movimiento Ciudadano (MC), Morelos postulada por el Partido Encuentro Solidario (PES), Chucándiro de Tiempo por México y Susupuato que va en candidatura común por el Partido del Trabajo (PT) y PES.

La Consejera Araceli Gutiérrez Cortés detalló que en el caso de Tumbuscatío y Nocupétaro renunciaron los candidatos a presidentes y, aunque si bien el resto de la planilla no renunció, al encontrarse acéfala la candidatura a la presidencia y al no existir suplentes para tal cargo, se genera la inviabilidad de dichas planillas porque no puede instalarse un ayuntamiento sin presidencia municipal.

“En ese sentido, una planilla de ayuntamiento debe contar con una estructura conformada por la presidencia municipal, sindicatura y un cuerpo de regidurías, entre propietarios y suplentes, sin las cuales no se estaría en condiciones de aprobarse la integración respectiva. Adicionalmente, esto generaría falta de certeza a la ciudadanía pues no tendría la oportunidad de saber quien llevaría a cabo las funciones de la presidencia”, explicó.

A la par informó que tampoco se pueden sustituir las candidaturas, ya que el periodo para tal proceso ya concluyó y solamente se podría hacer una sustitución en caso de fallecimiento o de inhabilitación.

En lo que respecta a las planillas de Susupuato, Huiramba y Chucándiro, además de las renuncias de los candidatos a presidentes municipales, también se presentaron renuncias de sindicatura y algunas regidurías.

“Evidentemente y por las razones ya presentadas, las planillas, al encontrarse incompletas tampoco serían viables”, puntualizó.

El representante del partido Tiempo por México, Roberto Cruz Rodríguez, enfatizó que las renuncias del candidato a la presidencia municipal y algunos integrantes de la planilla de Chucándiro obedece a un tema de inseguridad, por lo que llamó al órgano electoral a “poner atención en el motivo de las renuncias”.

También se canceló la candidatura a la diputación propietaria del distrito 07 de Zacapu postulada por MC y en este caso la figura del suplente será quien deberá ocupar el cargo.

Por otro lado, se canceló la candidatura suplente al distrito 03 de Maravatío que postuló MC y Tiempo por México.

La Consejera explicó que los votos serán considerados inválidos y deberán sumarse a los votos nulos, aspecto que también se aprobó durante la sesión.

