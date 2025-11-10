Campo, turismo y seguridad puntos a atenderse con el Plan Michoacán: Julio Arreola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campo, el turismo y la seguridad son los puntos que destacó el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, que deben atenderse en la zona con el Plan Michoacán.

En entrevista colectiva, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, enfatizó que desde la semana pasada se informó a las autoridades sobre las necesidades que hay en el municipio, por lo que consideró que todo será atendidos a través del Plan Michoacán.

Si bien dijo que Pátzcuaro es un lugar 100 por ciento turístico y que se requiere de mayor infraestructura, promoción y divulgación de las actividades que se realizan, además de la Noche de Muertos, comentó que también se requieren acciones para apoyar al campo, toda vez que los apoyos que se dan desde el municipio ayudan a solventar las primeras necesidades, pero que deben reforzarse.

Recordó que antes del anuncio del Plan Michoacán ya se tenían etiquetados recursos para la tecnificación del módulo de riego número 06 en Tzurumútaro con una inversión superior a los 280 millones de pesos, además de la restauración y renovación de las plantas de aguas en San Pedrito, Las Garzas y Janitzio.

Asimismo, comentó que espera que del programa de vivienda se incremente a lo ya pactado y se pueda cubrir el déficit que se tiene en el municipio que es de casi 8 mil viviendas.

"Yo quisiera pensar que fueran a corto plazo, principalmente el tema de seguridad, donde podamos tener mayor presencia y recurso para mantener a las policías bien equipadas y preparadas con sus exámenes de confianza", dijo.

En ese tenor, Arreola Vázquez mencionó que las fuerzas armadas deben informar sobre el número de elementos que llegarán al municipio y las funciones que desempeñarán, a fin de delimitar el trabajo.

