Campo michoacano, pieza clave del Plan Michoacán

De acuerdo con la dependencia federal, los recursos están enfocados en el trabajo directo con productoras y productores, así como con las industrias del sector agroalimentario, con el objetivo de fortalecer cadenas productivas clave en el estado.

Entre los cultivos estratégicos que se impulsan se encuentran el aguacate, limón, mango, caña de azúcar y berries, productos que posicionan a Michoacán como una de las entidades líderes en producción agrícola a nivel nacional.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia busca atender las causas estructurales de la desigualdad y contribuir a la estabilidad social, mediante el fortalecimiento del campo como motor de desarrollo económico y generación de bienestar para las familias michoacanas.

