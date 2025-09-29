Campo de "adiestramiento" de La Luz del Mundo hallado Michoacán, bajo investigación: Sheinbaum

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la mandataria detalló que la Fiscalía del Estado de Michoacán fue la responsable del operativo, pero debido a la presencia de armas de uso exclusivo del Ejército, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es un lugar en donde era un campo de entrenamiento […] había armas reales y había réplicas”, declaró Sheinbaum, al tiempo que aclaró que las investigaciones siguen abiertas, a pesar de la reciente liberación de los 38 detenidos.

La presidenta explicó que la liberación de los implicados se debió a irregularidades señaladas por una jueza, principalmente por inconsistencias en los horarios del operativo y la falta de orden de cateo, aunque remarcó que el Gabinete de Seguridad Federal está revisando el caso.

“La jueza encuentra que hay irregularidades en la detención […] pero lo que sí es cierto es que estaban en un lugar presuntamente de entrenamiento”, agregó.

Sheinbaum también indicó que no se tiene conocimiento de otros campamentos similares vinculados a esta organización religiosa, pero aseguró que se continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y proporcionar información clara a la ciudadanía, tanto a creyentes como a no creyentes.

La organización señalada por los detenidos como su referente espiritual es la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naasón Joaquín García, enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos por delitos graves, incluidos crimen organizado y explotación sexual.